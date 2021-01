River Plate x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O Palmeiras visita o River Plate nesta terça-feira, às 21h30, em Buenos Aires, na Argentina, em duelo válido pela partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. O jogo terá transmissão ao vivo na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

River Plate x Palmeiras terá transmissão ao vivo no SBT. Também é possível assistir a partida pela Conmebol TV. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

River Plate : Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré. Técnico : Marcelo Gallardo.

Palmeiras : Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano. Técnico : Abel Ferreira.

HORÁRIO

A partida será às 21h30 desta terça-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de classificação na Copa do Brasil e vitória no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, a equipe alviverde venceu o América-MG, em Minas Gerais, por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time do técnico Abel Ferreira vem de vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino. Já o River Plate vem de empate no clássico contra o Boca Juniors por 2 a 2, válido pelo Campeonato Argentino.