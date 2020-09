River Plate x São Paulo: onde assistir, escalação e horário

Em situação muito complicada, o São Paulo vai até Buenos Aires enfrentar o River Plate, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio de Avellaneda, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O jogo, com cara de decisão para o time brasileiro, vai passar na TV aberta e fechada.

Onde assistir River x São Paulo?

O duelo terá transmissão pelos canais SBT (para parte do Brasil. O jogo não vai passar para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, parte do Paraná (exceto Curitiba e Maringá), região Centro-Oeste, Norte do Brasil e Nordeste (exceto Recife) e Fox Sports (para todo o Brasil). Além disso, o Estadão fará tempo real do jogo.

Escalação

A definir nesta terça-feira.

Horário

O jogo será disputado às 21h30 desta quarta-feira.

Situação dos times

O São Paulo é o terceiro colocado do grupo com 4 pontos, enquanto a LDU lidera com 9 e o River Plate tem 7. O Binacional, com 3, completa o grupo. Para se manter vivo na briga pela vaga para as oitavas, o São Paulo precisa vencer. Empate o deixa com chances remotas e derrota elimina o time de Fernando Diniz.