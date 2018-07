Robinho comanda funk do Santos campeão. Assista ao vídeo!

Apesar da vantagem do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, os jogadores do Santos mostram confiança para o jogo decisivo neste domingo. De forma descontraída, Robinho, Gabriel e Alison fazem um funk improvisado: “Vamos detonar o Palmeiras e o Peixão que vai vencer.”

Enquanto Robinho cantava, Alison ditava o ritmo da música e Gabriel segurava a câmera. “Olha só o Pitbull, o Gabigol e o Robinho. Na defesa tá também o Cicinho. O Chiquinho e o Paulo, olha só que nós ‘tá’ aí. Lá no gol tem o Vanderlei e o suplente o Vladimir”, canta o atacante.”Eu sou o rei da rima, vou mandar no coração, na Vila Belmiro nós vamos ser campeão”, completa.

O time de Oswaldo de Oliveira tem a vantagem na partida de volta depois da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque e joga apenas por um empate na Vila Belmiro, em Santos.