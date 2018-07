Rogério Ceni falhou no terceiro gol da vitória do Santos sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbi, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista. Aos 37 anos, o goleiro tem sido criticado por erros em jogos decisivos.

Em sua história no São Paulo, Rogério Ceni conquistou muitos títulos – Brasileirão, Libertadores e Mundial, os mais importantes.

O goleiro, porém, não tem rivais que ameaçam sua titularidade – Bosco e Denis só atuam quando Ceni está machucado.

Rogério Ceni ainda passa confiança no gol do São Paulo?