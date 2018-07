Ceni e São Paulo acertam prolongando a carreira do goleiro?

A torcida do São Paulo pode comemorar. Seu maior ídolo, capitão e goleiro, Rogério Ceni, incontestável por quase duas décadas vestindo a camisa 1 do Tricolor, anunciou que vai prolongar a carreira até agosto de 2015, com intuito de defender pela última vez a equipe paulista na Libertadores da América. Aos 41 anos, o veterano decidiu rever sua decisão após conversar com o presidente Carlos Miguel Aidar e renovou seu vínculo com o clube até 5 de agosto. Agora a pergunta que fica é se atleta e clube acertaram na decisão. A qualidade técnica de Ceni é incontestável, mas a idade pode pesar em uma temporada longa e com um torneio cansativo como a Libertadores. Você, torcedor são-paulino, concorda com a decisão ou acha que seria hora de dar oportunidade a outro goleiro no Morumbi.

