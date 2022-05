Roma x Feyenoord: onde assistir, horário e escalação das equipes

Roma e Feyenoord disputam, nesta quarta-feira, o título da primeira edição da Liga Conferência da Uefa. Criada neste ano, a competição contou com clubes de ligas secundárias da europa, mas também com times de expressão, como Tottenham e os dois finalistas. O campeão garante vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.

Mourinho comanda a equipe italiana em busca da glória continental. Após um ínicio amargo, sofrendo uma goleada de 6 a 1 para o Bodø/Glimt, da Noruega, a Roma passou pelo Leicester nas semifinais e alcançou sua primeira final europeia desde 1991. Na luta pelo seu primeiro título europeu, a Roma conta com o jovem Tammy Abraham para superar a defesa holandesa.

O Feyenoord chega na Albânia em busca de seu quarto título continental. Com uma Liga dos Campeões e duas Ligas Europa no currículo, o clube holandês é um dos mais tradicionais do país. Ao longo de sua campanha, superou Olympique de Marselha e Slavia Praga para alcançar sua primeira final da Liga Conferência.

HORÁRIO E LOCAL

A final da Liga Conferência, entre Roma e Feyenoord, acontece nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Cultura e SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ROMA – Rui Patricio; Ibañez, Kubulla (Smalling) e Gianluca Mancini; Spinazolla, Zalewski, Veretout, Sérgio Oliveira; Eldor Shomurodov e Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham. Técnico : José Mourinho.

FEYENOORD – Ofir Marciano; Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner e Marcos Senesi; Fredrik Aursnes, Orkun Kökçu; Reiss Nelson, Guus Til e Luis Sinisterra; Cyriel Dessers. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Antes de chegar à final, a Roma superou o Leicester, com empate em 1 a 1 e vitória por 1 a 0. Já o Feyenoord derrotou o Olympique de Marselha, após vencer o primeiro jogo por 3 a 2, em casa, e segurar um 0 a 0 na França.