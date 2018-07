Ronaldinho Gaúcho aparece cantando com um grupo de pagode

Sem atuar desde que deixou o Fluminense, em 2015, Ronaldinho Gaúcho agora aparece cantando pagode. Em clima de descontração, o jogador recebeu o ‘Grupo Intimista’ na última quarta-feira, e tentou não desafinar.

Ao som da música “Deixa Alagar”, hit de sucesso nas Rádios do Rio de Janeiro, Ronaldinho fez a festa cantando com o grupo. “Quem me conhece sabe que muito fico feliz entre a bola e a música. Tenho um carinho e uma admiração pelo Grupo e com essa rapaziada. Um sentimento que tornou-se recíproco porque somos um fã do outro”, declarou.

VEJA O VÍDEO: