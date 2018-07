Ronaldinho Gaúcho faz música para atletas paralímpicos do Brasil

Ronaldinho Gaúcho ainda não se aposentou do futebol, mas segue firme com projetos fora de campo. Desta vez, o ex-camisa 10 da seleção brasileira gravou uma música para apoiar os atletas da delegação brasileira que representará o País nos Jogos Paralímpicos do Rio a partir do próximo dia 7 de setembro.

O atacante, que tem passagens por Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG, Querétaro-MEX e Fluminense, além de partidas de exibição por outras equipes até no futsal, é embaixador do Comitê Paralímpico Brasileiro nos Jogos. Ele foi um dos compositores e cantores da música “Eu sou do mundo, um vencedor”, feita em parceria do atleta com os cantores Jhama e Pablo Luiz.

Não é a primeira vez que Ronaldinho, atualmente sem clube, ingressa no mundo da música. Ele já gravou músicas com o cantor Wesley Safadão e com a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo. Além disso, é conhecido por ser muito fã de samba e pagode.