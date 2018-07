A onda do Harlem Shake atingiu dois pilotos brasileiros. No casamento de Tony Kanaan, na última sexta-feira de semana, o noivo, que é piloto da Fórmula Indy, teve na dança a companhia de Rubens Barrichello, da Stock-Car. Vestidos de capacete, os dois foram até a frente do salão de festas para iniciar a coreografia. A noiva, a jornalista americana Lauren Bohlander, também participou.