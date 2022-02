Salgueiro x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, 23, para fazer sua estreia na primeira fase da Copa do Brasil. Diante do Salgueiro, em Pernambuco, o clube inicia a disputa pelo bicampeonato da competição nacional. Além disso, a equipe vem com alguns desfalques para o confronto, como os atletas Madson e Léo Baptistão.

ONDE ASSISTIR?

Salgueiro x Santos terá transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cornélio de Barros Muniz, em Salgueiro-PE.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SALGUEIRO : Tanaka; Dadinha, Ranieri, Leozão e Daniel; Bruno Sena, Caetano, João Paulo e Renato; William Anicete e Muller. Técnico : Sílvio Criciúma.

: Tanaka; Dadinha, Ranieri, Leozão e Daniel; Bruno Sena, Caetano, João Paulo e Renato; William Anicete e Muller. : Sílvio Criciúma. SANTOS: João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Sandry, Zanocelo; Ângelo, Ricardo Goulart, Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota no clássico diante do São Paulo, por 3 a 0, e segue sem um nome definido para seu comando técnico. Já o Salgueiro tem uma sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Pernambucano, contra o Sete de Setembro, Santa Cruz e Afogados.