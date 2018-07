Salto para a Liberdade

Dez vezes campeão mundial de salto de penhascos, o colombiano Orlando Duque se prepara para a quinta etapa do campeonato deste ano, em Boston, nos Estados Unidos. Lá, os competidores saltarão do topo do Instituto de Arte Contemporânea, numa altura de 27 metros.

Antes da competição, porém, o colombiano resolveu fazer uma exibição em Nova York. E escolheu como pano de fundo nada menos do que a Estátua da Liberdade. A foto em sequência é de autoria de Brian Nevis, da Red Bull Content Pool.