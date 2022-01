Santo André x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians não iniciou a temporada 2022 como seu torcedor gostaria. O empate sem gols com a Ferroviária na estreia do Campeonato Paulista não deixou boas impressões, e o compromisso, no estádio Bruno José Daniel, diante do Santo André, neste domingo, às 18h30, ganha novos contornos e promete alterar a pressão sobre o técnico Sylvinho, que deve poupar Willian e Renato Augusto e aproveitar a oportunidade para testar os atletas mais jovens do elenco.

O Santo André também ficou no 0 a 0 na estreia diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Em casa, a equipe andreense promete dificultar a vida do rival alvinegra e buscar sua primeira vitória no torneio com o apoio de seu torcedor.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Santo André e Corinthians terá transmissão do YouTube, além do Premiere e do Paulistão Play por meio do pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O apito inicial está agendado para 18h30, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santo André – Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá e Kevin; Lucas Tocantins e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

Corinthians – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Gabriel) e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Gustavo Mantuan (Jô). Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Tanto Corinthians como Santo André empataram sem gols em suas respectivas estreias no Campeonato Paulista 2022. O time do Parque São Jorge tropeçou, na Neo Química Arena, diante da Ferroviária. O time do ABC foi a Ribeirão Preto e empatou com o Botafogo.