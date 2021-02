Santo André x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com o término do Brasileirão, chegou a vez do Santos focar no Paulistão. O time da Vila Belmiro visita o Santo André, neste domingo, às 19h, no Canindé, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

ONDE ASSISTIR

Santo André x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (de Brasília), no Canindé, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santo André: Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Pedro Vitor e Giovanni Palmieri; Paulo Roberto, Marino e Gegê; Fernandinho, Minho e Ramon. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Santos: Vladimir; Fernando Pileggi, Wellington Tim, Alex e Wagner Palha; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. Técnico: Marcelo Fernandes (auxiliar).