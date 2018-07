Santos: Favoritismo à prova na final do Paulistão

O Santos é tão favorito ao título do Campeonato Paulista que pode até se complicar. Isso mesmo. Paulo Henrique, Robinho e Neymar – esse último cada dia melhor e, quem dera, mais perto da seleção brasileira na Copa 2010 – jogam claramente mais bola em relação aos esforçados jogadores do Santo André.

Mas a equipe do técnico Dorival Júnior já mostrou ao longo da competição que não é adepta do salto alto. A última prova foi a goleada deste domingo sobre o São Paulo. Não será na grande final que irá menosprezar o adversário e pagar as consequências por isso.

Do lado do time do ABC, que comemorou justamente a classificação como seu próprio título, olho no artilheiro Rodriguinho e do habilidoso meia Branquinho, apesar do pênalti perdido contra o Grêmio Prudente. Além deles, o goleiro Júlio César também merece destaque no time de Sérgio Soares.

