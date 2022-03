Santos x Água Santa: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos faz jogo decisivo contra o Água Santa, neste sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Em terceiro lugar no Grupo D, com 11, a equipe santista precisa vencer e torcer por um tropeço do Santo André para se classificar às quartas. Em caso de vitória, o alvinegro praiano também afasta qualquer chance de rebaixamento — também alcançado com um empate. Se perder, precisa torcer por um tropeço da Ponte Preta diante do Ituano.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de jogos em tempo real do Estadão

Santos x Água Santa terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Técnico : Fabián Bustos.

: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. : Fabián Bustos. Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Marcondes, Hélder e Rhuan; PH, Caíque e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Álvaro. Técnico: Sergio Simões (interino).

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos de empate por 3 a 3 com a Ferroviária, em Araraquara, enquanto o Água Santa vem de empate, em casa, por 1 a 1 com o Santo André.