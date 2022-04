Santos x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos espera traçar no Campeonato Brasileiro um cenário positivo para a reconstrução do aspecto anímico do time após o resultado ruim, diante do Coritiba, na Copa do Brasil. Invicta no torneio nacional, a equipe de Fabián Bustos terá, na Vila Belmiro, um importante desafio diante do América-MG, neste domingo, às 16h. Desde a chegada de Vagner Mancini, o clube de Belo Horizonte tem mostrado bom futebol, apesar de dividir atenção com a Copa Libertadores, em que a equipe recebe o Deportes Tolima, na próxima quarta-feira.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e América-MG será disputado na Vila Belmiro, neste domingo, a partir das 16h.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernandez e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Ângelo (Léo Baptistão) e Marcos Leonardo. Técnico : Fabián Bustos.

AMÉRICA-MG – Jailson; Patric, Éder, Conti e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Paulinho Bóia, Felipe Azevedo e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes tiveram compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana. O Santos foi à capital paranaense e saiu derrotado, por 1 a 0, pelo Coritiba. O América-MG, por sua vez, visitou o CSA, em Maceió, e venceu por 3 a 0.