Santos x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda tentando respirar aliviado no Brasileirão, o Santos recebe o América-MG neste sábado pela 28ª rodada do Brasileirão. Após tropeçar na última compromisso, o time comandado por Fábio Carille precisa vencer para não correr riscos de entrar na zona de rebaixamento. A equipe santista ocupa a 15ª colocação com 29 pontos, um a mais que o Juventude, clube que abre o Z-4. Os mineiros, que estreiam o técnico Marquinhos Santos — recém-demitido do Juventude —, estão em 13º com 29 pontos.

ONDE ASSISTIR

Santos x América-MG terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo, Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Diego Tardelli (Raniel) e Lucas Braga. Técnico : Fábio Carille.

: João Paulo, Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Diego Tardelli (Raniel) e Lucas Braga. : Fábio Carille. América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel (Ribamar). Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambas as equipes vem de empates sem gols na última rodada. O Santos disputou confronto direto contra o Sport, fora de casa, enquanto o América recebeu o também ameaçado Bahia.