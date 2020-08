Santos x Athletico-PR: transmissão, classificação e escalação

Santos e Athletico-PR se enfrentam no encerramento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 19h45, domingo, na Vila Belmiro. Não haverá transmissão na TV.

Santos x Athletico-PR: transmissão

Não é possível assistir ao jogo na TV. Entretanto, o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira

Classificação

O Athletico tem um início de Brasileirão ótimo. Na rodada passada, derrotou o Goiás por 2 a 1 e está na liderança da competição, com seis pontos. Já o Santos, tropeçou diante do Inter e perdeu por 2 a 0, no Beira-Rio, resultado que o deixou na 15ª colocação, com um ponto.

Próximos jogos

Na quarta rodada, o Furacão receberá o Palmeiras na quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o Santos visitará o Sport, na Ilha do Retiro, quinta-feira.