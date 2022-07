Santos x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo às 18h00 (horário de Brasília), o Santos recebe o Atlético-GO, na Vila Belmiro, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em meio a um dos momentos mais delicados da equipe paulista na temporada.

Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Deportivo Táchira-VEN, na última quinta-feira, a equipe reformulou seu departamento de futebol, desligou o técnico Fabián Bustos e procura voltar a vencer para ganhar um respiro em meio a crise. Para a partida, Marcelo Fernandes assume o comando como interino.

No Brasileirão, a equipe do litoral paulista é a décima primeira colocada, com 19 pontos conquistados. Já o Atlético-GO vive momento distinto. A equipe superou o Olímpia-PAR nos pênaltis pela Copa Sul-Americana e carimbou vaga para as quartas de final do torneio. Por outro lado, no torneio nacional, ocupa a décima sexta posição, com 17 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Felipe Jonatan); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Jhohan Julio; Léo Baptistão, Ângelo (Lucas Braga) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Ramon Menezes, Edson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Churín (Luiz Fernando). Técnico: Jorginho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos chega para o confronto após a amarga eliminação da Copa Sul-Americana na última quinta-feira. A equipe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Táchira-VEN e foi eliminada nas oitavas de final na disputa dos pênaltis, em plena Vila Belmiro. Já o Atlético-GO venceu o Olímpia por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana, após vencer o rival na disputa de pênaltis.