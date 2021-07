Santos x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após empatar com o Independiente pela Copa Sul-Americana, o Santos recebe o Atlético-GO neste domingo. O jogo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15. O time de Fernando Diniz ocupa a décima posição, com 16 pontos. Já o time goianiense está em busca da sua quinta vitória na competição.

ONDE ASSISTIR

Santos x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18:15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Gabriel Pirani e Sánchez; Marquinhos, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Eder e Igor; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Arthur Gomes; Janderson, Ronald e André Luis. Técnico: Eduardo Barroca.

ÚLTIMO RESULTADOS

O Santos vem de empate em 1 a 1 com o Independiente pela Copa Sul-Americana. Já o Atlético-GO perdeu de 2 a 1 para o Cuiabá na quarta-feira.