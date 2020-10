Santos x Bahia: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Santos e Bahia se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vitória para se aproximar de objetivos bem distintos neste momento da competição.

ONDE ASSISTIR

Santos x Bahia terá transmissão pelo canal TNT. Também é possível assistir pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Laércio e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Cuca

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Ernando), Juninho, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Daniel (Rossi) e Edson (Ramon); Clayson e Gilberto. Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM

Árbitro: Heber Roberto Lopes-SC

Assistentes: Helton Nunes-SC e Johnny Barros de Oliveira-SC

Árbitro de Vídeo: Rodolpho Toski Marques-PR

CLASSIFICAÇÃO

O Santos aparece na sexta colocação, com 27 pontos, e pode entrar no G-4 caso conquiste um resultado positivo. A equipe de Cuca empatou com o Ceará por 0 a 0, na Copa do Brasil, e no Brasileirão vem de derrota por 3 a 1 para o Fluminense.

O Bahia é o 14º colocado com 19 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento caso não some pontos. O time de Mano Menezes perdeu para o Melgar por 1 a 0 na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, vem de vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.