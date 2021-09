Santos x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos recebe o Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, em partida que marca a estreia de Fábio Carille no comando da equipe. O novo treinador tem a missão de fazer a equipe reencontrar o caminho das vitórias. Já são cinco jogos que o time da Baixada não sabe o que é vencer. O confronto é válido pela 20ª rodada e acontece às 19h. O time santista ocupa a 14ª posição, com 22 pontos. O tricolor baiano é o 16º, com 21.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Santos x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e Estádio TNT. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho e Léo Baptistão. Técnico : Fábio Carille.

: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan (Moraes); Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho e Léo Baptistão. : Fábio Carille. Bahia: Matheus Claus (Danilo Fernandes); Nino Paraíba, Luiz Otávio, Conti e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel, Lucas Mugni e Rodriguinho; Gilberto e Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 2 a 1 para o Cuiabá, fora de casa, enquanto o Bahia vem de grande vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza, em casa.