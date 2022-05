Santos x Banfield: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos precisa de uma simples vitória, nesta terça-feira, diante do Banfield, na Vila Belmiro, para se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h15. Com o triunfo no último minuto diante do Unión La Calera, a equipe alvinegra passou a depender somente de si para avançar. Eliminado e lanterna do Grupo C, os argentinos conquistaram somente uma vitória no torneio, justamente contra o Santos e, por isso, prometem dificultar a vida dos brasileiros.

HORÁRIO E LOCAL

Leia Também Santos tem em Rodrygo um expoente da ótima safra recente de sua fábrica de atacantes na Vila

A partida entre Santos e Banfield será realizada nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Auro, Velázquez, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Sandry, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart eRwan; Bryan Angulo. Técnico : Fabián Bustos.

– João Paulo; Auro, Velázquez, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Sandry, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart eRwan; Bryan Angulo. : Fabián Bustos. BANFIELD – Bolgona; Coronel, Maciel, Lollo e Quinteros; Cuadra, Domingo, Galoppo e Urzi; Dátolo e Cryz. Técnico: Claudio Vivas.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate sem gols diante do Ceará, na Arena Barueri, no último sábado. Já o Banfield não jogou no fim de semana por já estar eliminado da Copa da Liga Argentina, vencida pelo Boca Juniors. Seu último jogo foi com a Universidad Católica de Quito, na terça-feira passada, quando empatou em 1 a 1, jogando em casa.