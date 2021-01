Santos x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após empatar sem gols na Bombonera, o Santos recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, em duelo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. A partida terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Santos x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo (John); Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison e Soteldo; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge. Técnico : Cuca.

Boca Juniors : Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Capaldo, Eduardo Salvio, González e Sebastián Villa; Franco Soldano e Carlos Tevez. Técnico : Miguel Ángel Russo.

HORÁRIO

A partida será às 19h15 desta quarta-feira, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória importante no Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe alvinegra venceu o clássico contra o líder São Paulo por 1 a 0. Já o Boca vem de empate. No fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Miguel Ángel Russo igualou o placar por 2 a 2 diante do Argentino Juniors, em partida válida pelo Campeonato Argentino.