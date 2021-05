Santos x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalação da equipe alvinegra

Após escapar do rebaixamento no Estadual, o Santos direciona sua atenção para a Copa Libertadores. O time alvinegro volta a campo na competição sul-americana nesta terça-feira, às 19h15, diante do Boca Juniors. O jogo acontece na Vila Belmiro e terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Santos x Boca Juniors será exibido pelo canal Fox Sports, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Baleiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho e Lucas Braga; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória por 2 a 0 sobre o São Bento, pelo Paulistão, enquanto o Boca vem de derrota por 1 a 0 diante do Patronato, pelo Campeonato Argentino.