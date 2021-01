Santos x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Depois de golear o Boca Juniors, o Santos recebe o Botafogo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Santos x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Pituca, Jobson e Soteldo; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge. Técnico : Cuca.

Botafogo : Diego Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário (Rhuan); Warley, Kelvin e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca.

HORÁRIO

O duelo entre paulistas e cariocas será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de classificação na Copa Libertadores. Na última quarta-feira, a equipe alvinegra goleou o Boca Juniors por 3 a 0 e garantiu sua vaga para a final do torneio sul-americano. Já na última rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Cuca venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.

O Botafogo, por sua vez, vem de derrota. A equipe carioca perdeu o clássico diante do Vasco por 3 a 0, em São Januário, e complicou ainda mais sua situação no Z-4 da competição de pontos corridos.