Santos x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o mau resultado conquistado em Florianópolis diante do Avaí, o Santos quer retomar a boa fase antes da chegada do novo técnico, Lisca. O desafiante desta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, também vive período conturbado e precisa se reabilitar urgentemente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo acumula maus resultados e vê seu treinador Luís Castro na corda bamba.

Santos e Botafogo são vizinhos na tabela de classificação. O time paulista tem 22 pontos, enquanto o carioca, 21. Apesar de se posicionarem na zona intermediária, as duas equipes estão próximas da zona de rebaixamento e não podem deixar que a má fase se transforme em desespero.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Santos e Botafogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e as cidades de Santos-SP e Juiz de Fora-MG) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Camacho), Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico : Marcelo Fernandes (interino).

– João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Camacho), Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. : Marcelo Fernandes (interino). BOTAFOGO – Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu e Hugo (Marçal); Tchê Tchê, Patrick de Paula (Luís Oyama), Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Lucas Piazon), Erison e Vinícius Lopes (Jeffinho). Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Santos e Botafogo foram derrotados pelo placar mínimo na rodada anterior do Brasileirão. A equipe paulista perdeu para o Avaí na Ressacada, por 1 a 0. O mesmo placar foi visto no Nilton Santos, favorável ao Atlético-MG, diante do Botafogo.