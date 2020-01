Santos x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulistão

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Será possível assistir a partida apenas pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Santos x Red Bull Bragantino?

A partida terá transmissão pelo Premiere. Uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play. E o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Santos terá a estreia oficial do técnico português Jesualdo Ferreira, de 73 anos. O time se reforçou apenas com o lateral-direito Madson e com o centroavante Raniel. Em compensação, perdeu o goleiro Vanderlei, os laterais Jorge e Victor Ferraz e o zagueiro Lucas Veríssimo. Além disso, o atacante Soteldo ficará fora das rodadas iniciais por estar defendendo a seleção da Venezuela no pré-olímpico.

O Red Bull Bragantino vem de título da Série B, mas começará o Estadual sem um treinador definido e com desfalques. O técnico Vinícius Munhoz comandará a equipe nas primeiras rodadas após a saída de Antonio Carlos Zago. Para a estreia ele não poderá contar com o zagueiro equatoriano Leo Realpe e o volante Matheus Jesus, que não tiveram suas situações regularizadas.