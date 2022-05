Santos x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos volta a campo neste sábado para encarar o Ceará, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. O time da Baixada está na quinta colocação, com 10 pontos, e pode alcançar o líder Corinthians em caso de vitória. O rival cearense está na zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de jogos em tempo real do Estadão

Santos x Ceará terá transmissão no Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico : Fabián Bustos.

: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo. : Fabián Bustos. Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima e Zé Roberto; Erick e Mendoza. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Unión La Calera, em casa, pela Copa Sul-Americana. Na mesma competição, o Ceará goleou o General Caballero por 6 a 0, no Castelão.