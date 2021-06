Santos x Cianorte: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O Santos enfrenta o Cianorte pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 7. Na ida, os comandados de Fernando Diniz venceram a equipe paranaense por 2 a 0 e podem perder por até um gol de diferença que garantem vaga nas oitavas da competição. A bola rola às 16h30, na Vila Belmiro, em Santos. O duelo terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Após eliminações precoces no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, o time da Baixada tenta afastar a má fase para se recuperar na temporada. No último sábado, venceu o embalado Ceará por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe paranaense, por sua vez, chegou a esta fase da Copa do Brasil após eliminar o Paraná Clube e o Santa Cruz, ambos por 1 a 0. No estadual, o Cianorte chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo Londrina. O clube também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Santos x Cianorte terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SporTV e no Premiere. O Estadão acompanha em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre paulistas e paranaenses acontece às 16h30, no Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL