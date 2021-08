Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após derrota para o Juazeirense pela Copa do Brasil, o Santos recebe o Corinthians no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Fernando Diniz, ainda segue instável na competição e busca se firmar para ficar ainda mais próximo do G4. O Corinthians, está na mesma situação. Com apenas quatro vitórias em 14 jogos, a equipe tenta engrenar para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS: João Paulo, Madson, Kaiky, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Marcos Guilherme (Marcos Leonardo). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Giuliano, Cantillo e Gabriel; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 2 a 0 diante do Juazeirense pela Copa do Brasil. Já o Corinthians, que não joga há uma semana, perdeu o último jogo por 3 a 1 para o Flamengo.