Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Corinthians voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Após sofrer um 4 a 0 na partida da ida, o time da Vila Belmiro vive uma situação muito difícil para reverter o placar e seguir vivo na competição, enquanto a equipe treinada por Vítor Pereira necessita apenas de um empate para garantir sua classificação às quartas de final.

O Santos busca um novo técnico após a demissão de Fabián Bustos, que permaneceu pouco mais de seis meses no cargo. Buscando reabilitação na temporada, o interino Marcelo Fernandes ainda não desistiu da classificação e deve ir com o time titular para a partida, com Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Já o Corinthians passou por uma última semana mágica, com a classificação diante do Boca Juniors, na Bombonera, e a vitória sobre o Flamengo, que não acontecia desde 2018, e agora precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na próxima. Com diversos jogadores ainda se recuperando de lesão, como Fagner, Willian e Renato Augusto, Vítor Pereira deve utilizar um time misto para o confronto.

ONDE ASSISTIR

Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo (canal aberto), SporTV (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Léo Baptistão (Carlos Sánchez); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.

: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Léo Baptistão (Carlos Sánchez); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Marcelo Fernandes. Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Adson, Gustavo Mosquito, Lucas Píton; Roger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Santos e Corinthians vêm de vitória no Campeonato Brasileiro, sobre Atlético-GO e Flamengo, respectivamente, ambas por 1 a 0.