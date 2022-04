Santos x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a vitória sobre a equatoriana Universidad Católica pela Copa Sul-Americana, o Santos ganhou novo ânimo para a sequência da temporada. O time alvinegro enfrenta neste domingo, às 11h, o Coritiba, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comandados de Fabián Bustos buscam sua primeira vitória no torneio nacional e pegam um rival embalado por bons resultados e pelo título do Campeonato Paranaense.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e Coritiba será realizado na Vila Belmiro, em Santos, neste domingo, às 11h.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do pay-per-view, por meio do canal Premiere. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Willian Maranhão e Ricardo Goulart; Angulo, Marcos Leonardo e Jhojan Julio (Lucas Braga). Técnico: Fábian Bustos.

CORITIBA – Alex Muralha; Matheus Alexandre (Nathan), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória sobre a Universidad Católica-EQU, por 3 a 2, na Copa Sul-Americana. Já o Coritiba teve descanso no meio de semana. Seu último jogo foi com o Goiás na estreia do Brasileirão. O time da capital do Paraná venceu por 3 a 0, no Couto Pereira.