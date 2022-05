Santos x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos encara o Coritiba nesta quinta-feira, 12, na Vila Belmiro, pelo jogo e volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time da Baixada foi derrotado por 1 a 0 no duelo de ida, no Couto Pereira. Assim, o time de Fabián Bustos precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas. Caso o time paulista vença por qualquer placar com a diferença de um gol, o confronto vai para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Santos x Coritiba terá transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico : Fabián Bustos.

: João Paulo; Madson, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Léo Baptistão e Marcos Leonardo. : Fabián Bustos. Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Robinho; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o Santos vem de goleada por 4 a 1 sobre o Cuiabá, em casa, enquanto o Coritiba vem de derrota por 2 a 1 para o Avaí, em Santa Catarina.