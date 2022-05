Santos x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, Santos e Cuiabá se enfrentam na Vila Belmiro, às 18h00 (horário de Brasília), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o zagueiro Maicon, com desconforto muscular, desfalca a equipe mandante.

A partida marca o reencontro do Santos com sua torcida, já que a última partida em casa da equipe alvinegra aconteceu no fim do mês de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o América Mineiro, pelo Brasileirão. Desde então, a equipe fez três partidas como visitante e somou uma vitória, um empate e uma derrota.

Na tabela, Santos e Cuiabá têm os mesmos sete pontos. Porém, a equipe da Vila Belmiro está à frente, na sexta posição, pelo critério de saldo de gols. O Cuiabá é o sétimo colocado do torneio.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Santos e Cuiabá será transmitida pelo Premiere (pay per view).O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon e Lucas Pires; Zanocelo, Rodrigo Fernández e Felipe Jonatan; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Johan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

: João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Maicon e Lucas Pires; Zanocelo, Rodrigo Fernández e Felipe Jonatan; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Johan Julio. Fabián Bustos. Cuiabá: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê, Everton e Valdívia; Felipe Marques (Alesson) e André. Técnico: Pintado.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Santos venceu a Universidad Católica, do Chile, fora de casa, por 1 a 0. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, a equipe acabou derrotada pelo São Paulo por 2 a 1. Já o Cuiabá vem de derrota, em casa, para o Racing, da Argentina, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o último compromisso da equipe foi o empate por 1 a 1 com o Atlético Goianiense.