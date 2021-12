Santos x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de brigar com o risco de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, hoje o Santos sonha alto e olha apenas para cima. Isso porque o time de Fábio Carille pode se classificar para as primeiras fase da Libertadores e o primeiro passo é vencer o Cuiabá na última rodada do Nacional. Em caso de triunfo, os alvinegros praianos chegam aos 52 pontos. Precisam, além de vencer seu compromisso, torcer para América-MG, Ceará e Atlético-GO não ganharem suas partidas.

ONDE ASSISTIR

Santos x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela TV fechada, através do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) na Vila Belmiro, em Santos (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Marcos Guilherme. Técnico : Fábio Carille.

João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Marcos Guilherme. : Fábio Carille. CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Max; Felipe Marques, Clayson e Elton. Técnico: Jorginho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de importante vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0, fora de casa, na última segunda-feira. O Cuiabá também triunfou no mesmo dia, em casa, também pelo placar mínimo, desta vez o time batido foi o Fortaleza.