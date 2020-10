Santos x Defensa y Justicia: onde assistir, escalação e arbitragem

Classificado para as oitavas de final, o Santos recebe o Defensa y Justicia na Vila Belmiro nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O time de Cuca pode garantir a primeira colocação na classificação geral e ter vantagem na próxima fase.

Caso garanta o primeiro lugar absoluto, o Santos pode decidir a classificação em casa em todas as fases, até a semifinal. A final será em jogo único. O time alvinegro já tem o primeiro lugar do grupo garantido com 13 pontos, enquanto o Defensa aparece em segundo, com 6. Na primeira rodada, o Santos venceu a equipe argentina por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Santos x Defensa y Justicia terá transmissão pela Conmebol TV. Para assistir aos jogos, é preciso ser assinante das operadoras Sky ou Claro. O canal também vai passar os jogos da Copa Sul-Americana e custa R$ 39,90 por mês. Além disso, o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho (Arthur Gomes)

ARBITRAGEM

O árbitro será Leodán González, do Uruguai. Ele será auxiliado por Richard Trinidad e Nicolás Taran, que também são uruguaios.