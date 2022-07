Santos x Deportivo Táchira: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Deportivo Táchira, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes empataram por 1 a 1 no confronto de ida, na Venezuela. Com isso, uma vitória simples garante o time brasileiro nas quartas. Em caso de novo empate, a partida vai para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Santos x Deportivo Táchira terá transmissão exclusiva pela Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio e Bruno Oliveira; Marcos Leonardo e Ângelo. Técnico : Fabián Bustos.

: João Paulo; Auro, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Jhojan Julio e Bruno Oliveira; Marcos Leonardo e Ângelo. : Fabián Bustos. Deportivo Táchira: Cristopher Varela; Pablo Camacho, Edisson Restrepo, Azmahar Ariano e José Luis Marrufo; Francisco Flores e Robert Garcés; Yerson Chacón, Maurice Cova e Robert Hernández; Anthony Uribe. Técnico: Álex Pallarés.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na competição sul-americana, o Santos vem de empate por 1 a 1 com o Banfield, em casa, enquanto o Deportivo Táchira vem de uma derrota por 4 a 1 para o Palmeiras na Libertadores, resultado que deixou a equipe em terceiro lugar no Grupo A, indo diretamente para as oitavas da Copa Sul-Americana.