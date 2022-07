Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 19h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes tradicionais do futebol brasileiro querem deixar para trás as incertezas e dar um novo rumo para suas trajetórias no torneio nacional. Ambas, no entanto, entram em campo com certa preocupação com seus compromissos no meio de semana. Os santistas precisam de uma vitória simples para eliminar o Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana. Já ao Flamengo basta um empate com o Deportes Tolima para avançar às quartas de final da Libertadores. O primeiro encontro com esses adversários deu amostras de que nada está garantido.

O Santos (19) é o sétimo colocado do Brasileirão e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Flamengo (18, nono lugar). Uma vitória rubro-negra, portanto, inverterá a posição dos rivais na tabela de classificação e dará a possibilidade dos cariocas almejarem uma posição no G-4. Os alvinegros não querem perder de vista o seu objetivo principal: a classificação para a próxima Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e Flamengo está agendado para este sábado, às 19h, no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR

A partida na Baixada Santista terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo, Auro, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Léo Baptistão e Marcos Leonardo. Técnico : Fabián Bustos.

– João Paulo, Auro, Maicon (Velázquez), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Léo Baptistão e Marcos Leonardo. : Fabián Bustos. FLAMENGO – Santos; Rodinei, Gustavo Henrique (Lázaro), Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); David Luiz, Thiago Maia, Diego, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Marinho); Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa Sul-Americana, o Santos empatou, na Venezuela, com o Deportivo Táchira, por 1 a 1. Já o Flamengo ganhou do Deportes Tolima, na Colômbia, por 1 a 0.