Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Buscando reencontrar o caminho das vitórias, o Santos recebe o Flamengo, na Vila Belmiro. O jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. O time paulista ocupa a 11ª posição, com 22 pontos. A equipe carioca está no quinto lugar, com 28.

ONDE ASSISTIR

Santos x Flamengo terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Filipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez Marcos Guilherme; Marinho e Lucas Braga. Técnico : Fernando Diniz.

: João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Filipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez Marcos Guilherme; Marinho e Lucas Braga. : Fernando Diniz. Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís; William Arão, Diego Ribas, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Michael e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota para o Athletico-PR por 1 a 0, fora de casa, pelas quartas de final na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe da Baixada vem de um empate por 2 a 2 com o Internacional, em casa.

No meio de semana, o Flamengo goleou o Grêmio por 4 a 0, fora de casa, pelas quartas da Copa do Brasil. O último resultado do time carioca no Campeonato Brasileiro foi um empate por 1 a 1 com o Ceará, no Castelão.