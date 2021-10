Santos x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na zona de rebaixamento, o Santos precisa vencer o Fluminense nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, para iniciar uma reação e fugir da temida Série B. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe das Laranjeiras, por sua vez, venceu o clássico Fla-Flu no último fim de semana e tem como missão terminar a partida no G-6. O técnico Fábio Carille deve fazer alterações na equipe titular para melhorar as performances ofensiva e defensiva do time alvinegro.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Santos e Fluminense terá transmissão do pay-per-view através do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Madson), Vinicius Balieiro, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Felipe Jonatan; Marinho e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Arias; Luiz Henrique, John Kennedy e Caio Paulista. Técnico: Marcão.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota em casa para o América-MG, por 2 a 0, e está há três jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Fluminense vem de duas vitórias seguidas, diante de Athletico-PR (1 a 0) e Flamengo (3 a 1).