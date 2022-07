Santos x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos recebe nesta segunda-feira, 01, o Fluminense na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na abertura do Brasileirão em abril, os clubes se enfrentaram no Maracanã em uma partida que terminou com o placar zerado para os dois lados.

O time santista aparece na 10ª posição na classificação geral do campeonato, com 26 pontos. O Fluminense, por sua vez, ocupa o 4º lugar, com 33 pontos, uma vantagem de sete em relação ao adversário.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre o Santos e o Fluminense será disputada nesta segunda-feira, 01, às 20h, no Estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, em Santos (SP).

ONDE ASSISTIR

O duelo entre os clubes será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere. O Estadão acompanhará todos os detalhes da partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS: João Paulo; Madson, Derick (Maicon), Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

QUEM APITA?

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC – FIFA)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC – FIFA)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labbes (SC)

4º Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último domingo (24), o Santos jogou contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro em uma partida que terminou com o placar zerado. O duelo mais recente do Fluminense também foi contra o Fortaleza, dessa vez pela Copa do Brasil, com vitória de 1 a 0 para o time do Rio.