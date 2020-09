Santos x Fortaleza: onde assistir, escalação e classificação

Santos e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo entre duas equipes que buscam os três pontos para se aproximar do G-4. O confronto terá transmissão na TV fechada e pay-per-view.

Onde assistir Santos x Fortaleza ao vivo?

A partida terá transmissão pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação das equipes

O Santos ocupa a 8ª colocação, com 16 pontos, e o Fortaleza aparece logo abaixo, com 15. Uma vitória pode deixar o vencedor bem próximo do G-4.

Na última rodada, o Santos empatou com o Botafogo sem gols, no Rio e na quinta-feira, derrotou o Delfín por 2 a 1, em duelo válido pela Copa Libertadores da América. Já o Fortaleza teve a semana livre e no sábado passado bateu o Internacional por 1 a 0.