Santos x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos está a um passo de confirmar sua permanência na primeira divisão do Brasileirão. Para isso, precisa superar o Fortaleza em casa, o que já é um problema bem grande. O time nordestino é o 5º colocado na tabela com 52 pontos, além de possuir um dos melhores desempenhos como visitante no torneio nacional. A Vila Belmiro, entretanto, é uma boa aposta. Afinal, foi no estádio santista que os mandantes conquistaram 29 dos 42 pontos que possuem, com oito vitórias e cinco empates e quatro tropeços.

ONDE ASSISTIR

Santos x Fortaleza tem transmissão pela TV fechada no canal TNT e por meio de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 19 horas (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS – João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson (Marcos Guilherme), Ângelo (Camacho), Vinicius Zanocelo, Lucas Braga e Felipe Jonatan; Marinho e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de uma derrota doída para o Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena, no último domingo. Já o Fortaleza, em seu último compromisso, superou o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Castelão.