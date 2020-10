Santos x Grêmio: onde assistir, escalação e arbitragem

Santos e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos ocupa a 7ª colocação com 21 pontos e vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, em jogo realizado na última quarta-feira, em Itaquera. Já o Grêmio derrotou o Coritiba por 2 a 1, em Porto Alegre e ocupa o 11º lugar, com 17 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Porto Alegre)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Madson, Marinho e Kaio Jorge

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan e Alisson; Luiz Fernando, Diego Souza e Pepê

ARBITRAGEM

Árbitro: Bráulio da Silva Machado-SC

Árbitro Assistente 1: Kleber Lucio Gil-SC

Árbitro Assistente 2: Éder Alexandre-SC

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati-SP

Analista de Campo: Marcelo Rogério-SP

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Adriano Barros Carneiro-CE

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Diogo Carvalho Silva-RJ

Observador de VAR: Giulliano Bozzano-MG