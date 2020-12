Santos x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Santos e Grêmio fazem um confronto decisivo na luta por uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América. As duas equipes brasileiras se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, às 19h15, no jogo de volta das quartas de final da competição continental. O confronto terá transmissão na TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Santos x Grêmio terá transmissão ao vivo pela Fox Sports. Também é possível assistir pela Conmebol TV e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jean Mota), Sandry e Jobson; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuca

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

HORÁRIO

A partida será realizada ás 19h15 desta quarta-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, realizado em Porto Alegre, Grêmio e Santos ficaram no 1 a 1. Assim, quem vencer nesta quarta se classifica. Empate em 0 a 0, quem passa é o Santos, por ter feito mais gols fora de casa. Outro 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis e empate por dois ou mais gols é o Grêmio quem avança. O classificado pegará quem passar do duelo argentino entre Racing x Boca Juniors.

No final de semana, o Santos, com um time reserva, perdeu por 4 a 1 para o Flamengo, enquanto o Grêmio ficou no empate sem gols com o Goiás. As duas partidas eram válidas pelo Brasileirão.