Santos x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

À beira da zona de rebaixamento, o Santos faz um duelo dos desesperados com o Grêmio neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 25ª rodada da competição, acontece às 16h. O time paulista está na 16ª posição com 13 pontos. Logo abaixo, a equipe gaúcha abre o Z-4 com 23 pontos.

ONDE ASSISTIR

Santos x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho (Jobson), Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez (Gabriel Pirani) e Felipe Jonatan; Marinho e Diego Tardelli (Léo Baptistão). Técnico : Fábio Carille.

Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz (Ferreira) e Alisson; Diego Souza (Churín). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate no clássico com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi, enquanto o Grêmio também vem de empate, por 2 a 2, com o Cuiabá, em casa.