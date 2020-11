Santos x Internacional: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na parte de cima da tabela, Santos e Internacional se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, TNT e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real.

DATA

O confronto entre santistas e colorados será neste sábado, às 16h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Santos x Internacional terá transmissão pela TV Globo (São Paulo e afiliadas) e TNT. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : John Victor; Pará, Laércio (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Arthur Gomes . Técnico : Marcelo Fernandes (Omar Feitosa)

Internacional : Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico : Abel Braga

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos não perde faz duas rodadas. No último domingo, empatou diante do Red Bull Bragantino por 1 a 1, no Nabizão.

Já o Internacional vem de dois tropeços e no fim de semana empatou por 2 a 2 com o Coritiba, no Beira-Rio.