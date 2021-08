Santos x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de ser eliminado pelo Libertad na Sul-Americana, o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro neste domingo. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acontece às 18h15. O time paulista é o décimo, com 21 pontos. A equipe gaúcha está na nona colocação, com a mesma pontuação.

ONDE ASSISTIR

Santos x Internacional terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), no Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico : Fernando Diniz.

: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Guilherme. : Fernando Diniz. Internacional: Daniel; Gabriel Mercado (Heitor), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão, e o Inter vem de vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, em casa.