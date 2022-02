Santos x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos volta a campo neste domingo para encarar o Ituano pelo Campeonato Paulista. A partida, válida pela 6ª rodada da competição, acontece na Vila Belmiro, às 16h (horário de Brasília). O time santista ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 6 pontos. No Grupo C, a equipe de Itu também está em terceiro, com 8 pontos.

ONDE ASSISTIR

Santos x Ituano terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e no Paulistão Play (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Vinícius Zanocelo, Vinícius Balieiro, Ricardo Goulart e Lucas Braga; Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Técnico : Fábio Carille.

: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Vinícius Zanocelo, Vinícius Balieiro, Ricardo Goulart e Lucas Braga; Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. : Fábio Carille. Ituano: Pegorari; Pacheco, Pereira, Léo, Roberto; Igor, Jiménez, Berola, Veloso; Papagaio e Gerson Magrão. Técnico: Mazola Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Ambas as equipes vêm de empate na última rodada. O Santos ficou no 1 a 1 com o São Bernardo, em casa, e o Ituano empatou em 2 a 2 com o Água Santa, fora.